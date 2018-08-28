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بدأت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بنغازي بتنظيف صفايات مياه الأمطار من المخلفات والأتربة على جانبي الطريق.

وبدأت الشركة في تنظيف الصفايات في نفق الطريق الدائري الثالث في منطقة السرتى والذي يؤثر سلبا على انسياب مياه الأمطار.

وقامت وحدة صيانة محطات الصرف الصحي والأمطار و مكتب الخدمات وحدة النقل والآليات ووحدة التشغيل التابع لمكتب خدمات وسط بنغازي في الشركة بصيانة وتشغيل المضخة الواقعة بمحطة (sw1 ).

وقامت الوحدة أيضًا بالتعاون مع شركة الكهرباء بصيانة خط 600 على طريق الساحل الشرقى الواقع بعد جزيرة سيدي يونس.