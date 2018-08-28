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عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج اليوم الثلاثاء اجتماعا مع وزير الداخلية عبدالسلام عاشور ، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية يتقدمهم رئيس الأركان العامة اللواء عبدالرحمن الطويل وآمر الحرس الرئاسي اللواء نجمي الناكوع وآمر منطقة طرابلس العسكرية اللواء عبدالباسط مروان ومدير إدارة الأمن المركزي المكلف العميد جمال الباشا، وذلك لمتابعة الأوضاع الأمنية بعد الهجوم الذي استهدف ضواحي العاصمة طرابلس.

وقدم المسئولون العسكريون والأمنيون كل حسب اختصاصه للسراج تقارير عن الحالة الأمنية في المنطقة التي تعرضت للاعتداء وفي العاصمة بشكل عام.

واطلع رئيس المجلس الرئاسي على الترتيبات التي اتخذت لتأمين سلامة المواطنين، وردع كل من يحاول المساس بحياتهم وممتلكاتهم والمنشآت العامة، حيث أقر السراج عددا من الخطط والبرامج الأمنية التي طرحت خلال الاجتماع.

وطالب رئيس المجلس الرئاسي بتقدير حجم الأضرار التي خلفها الاعتداء، مشيداً بدور الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية التي أدى تصديها للمعتديين إلى الحد من الخسائر وإنقاذ العديد من الأرواح.

وأوضح السراج أنه من موقع المسؤولية الوطنية وحرصه الشديد على حقن دماء جميع الليبيين يدعو الواقفين وراء تحرك المجموعات المعتدية إلى الانصياع إلى العقل والتعقل، محذرًا من العواقب الوخيمة لاستمرارهم في هذا النهج.