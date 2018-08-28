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بحث عميد بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار مع الشركات الوطنية التي تم التعاقد معها في تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي سبل حل المختنقات والصعوبات.

واستعرض العبار مع الشركات الوطنية نسب الأعمال المنجزة لهذه المشاريع البالغ عددها 15 مشروع في مختلف أنحاء المدينة , وتسهيل العراقيل التي تواجهها الشركات المكلفة.

واتفق خلال هذا الاجتماع على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذها مع تأكيد عميد بلدية بنغازي على تذليل ما يقف أمامهم من صعوبات.

الجدير بالذكر أن هذه الأعمال من ضمن المشاريع الطارئة التي تنفذها لجنة إعادة استقرار بنغازي ؛ المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبدالله الثني.