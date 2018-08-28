أخبار ليبيا24- خاص

قال وكيل المهاجم النيجيري كوفري أيبونج مهاجم الأهلي بنغازي فيصل العرفي إن اللاعب دخل الشهر الرابع بدون تقاضي رواتبه.

وأضاف العرفي في منشور على صفحته على “فيسبوك” أنه كل مرة نتكلم مع مسؤولي النادي وننال منهم الوعود بالدفع ولا يتم ذلك مؤكدا أنه خاطب الاتحاد الدولي “فيفا”.

وأشار وكيل المهاجم إلى أن “فيفا” خاطب الاتحاد الليبي لكرة القدم ولا يوجد رد من النادي الأهلي عليه لافتا إلى أنه من المتوقع أن تحكم الـ”فيفا” حكما ليصبح اللاعب حر للانتقال خلال اليومين المقبلين.

وتابع العرفي “الآن أملك عرضان للاعب من ناديان داخل ليبيا ونادٍ خليجي”.