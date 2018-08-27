أخبار ليبيا24

أعلنت دائرة الإعلام في الشركة العامة للكهرباء في طرابلس اليوم الاثنين عن إصابة الدائرة رقم “2” جنوب طرابلس، جراء استمرار الاشتباكات في العاصمة.

وأضافت الدائرة عبر صفحتها في “فيسبوك”، أن إصابة الدائرة أدى إلى فقدان ما قيمته 210 ميغاوات من القدرات الإنتاجية لمحطة الزاوية وبالتالي زيادة نسبة العجز وعدد ساعات طرح الأحمال.

وأشارت إلى أنها أعلنت في وقت سابق اليوم عن إصابة الدائرة رقم “1” جهد 220 كيلوفولت، الواقعة جنوب شرق طرابلس، مشيرة إلى أن الحادثة أضرت بمستوى توليد الشبكة، وأضعفت مرونتها التشغيلية.

ولفتت دائرة الإعلام في الشركة العامة للكهرباء إلى الاشتباكات المسلحة تعرض خطوط النقل الرئيسية، الواصلة بين محطات التوليد والتحويل، للخطر، وتهدد بحدوث ظلام تام في الشبكة.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء إخلاء مسؤوليتها عن أي أعطال تطال الدوائر الأخرى، وتتسبب في توقف محطات التوليد، وتعرض المواطنين لفترات طرح أحمال أطول.

يشار إلى أن جنوب مدينة طرابلس يشهد منذ يوم أمس الأحد معارك مسلحة بين المليشيات المختلفة في المدينة أدت إلى سقوط عدد من الضحايا إضافة إلى تهجير البعض الآخر وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.