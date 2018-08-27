أخبار ليبيا24

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية – ليبيا عن رفض شحنة مواد غذائية نوعها مشروب الطاقة العلامة التجارية “Flash Up”.

وأوضح المركز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن أسباب الرفض لمخالفتها لقرار اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة ( سابقاً) وزارة الاقتصاد (حاليا) رقم 112 لسنة 2009 م

وأضاف المركز أن من أسباب الرفض أيضًا عدم تدوين التحذيرات على العبوة بأن المشروب غير مناسب للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة، وأنه غير مناسب للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وأشار المركز إلى أنه لم يدون على العبوة أيضًا أن مشروب الطاقة، غير مناسب للحوامل والمرضعات، وغير مناسب للأشخاص الذين لديهم حساسية الكافيين، وغير مخصص للرياضيين كمشروب رياضي.

ولفت مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى أنه لم يدون كذلك أنه ينصح بعدم تناول أكثر من علبة واحدة في اليوم حجم 250مل، وأن هذا المشروب يحتوي على نسبة عالية من مادة الكافيين.

وأكد المركز أن الكمية 18 كرتونة ( الشحنة مشتركة مع أصناف مفرج عنها )، وتاريخ الصلاحية 2-2018 إلى 2-2019، وبلد المنشأ والمصدر روسيا.