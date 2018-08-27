أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق مع كل من وزير الخارجية محمد سيالة، ووزير الداخلية عميد عبدالسلام عاشور، ومدير إدارة أمن السواحل عقيد بشير بالنور، تأمين المنافذ البحرية والبرية، لفرض القانون والحد من ظاهرة التهريب.

وبحث الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء اليوم الإثنين، تطورات منفذ رأس اجدير والمنافذ البرية، ورفع كفاءة خفر السواحل، بالإضافة إلى تأمين السواحل المشتركة بين ليبيا وتونس والمناطق المجاورة.

كما تم الاتفاق، على التحضير لاجتماع أمني خاص بالحدود المشتركة بين ليبيا و تونس، لضمان سلامة المواطنين الليبيين داخل الحدود التونسية، والمحافظة على الترتيبات الأمنية بين كلا الجانبين.