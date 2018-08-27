أخبار ليبيا 24 – خاص

ناشد عميد بلدية طبرق الناجي مازق الجهات العامة والخاصة في كافة أنحاء ليبيا توفير مبيدات حشرية وسيارات رش المبيدات ، بسبب تكدس القمامة بالمدينة وانتشار الديدان والذباب والقوارض والروائح الكريهة بسبب إغلاق مكب القمامة الرئيسي .

وأكد مازق – في مناشدته اليوم الإثنين – أنهم على أبواب كارثة بيئية بسبب تكدس أطنان من القمامة في كل شوارع المدينة .

وأشار إلى أن ملاك مكب النفايات في البلدية أغلقوه قبل عيد الأضحى المبارك بسبب عدم دفع سعر الأرض المقامة عليها المكب من قبل الجهات المختصة ، في إشارة إلى وزارة الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة، منوهًا إلى أنهم في موقف لا يحسدون عليه أمام المواطنين بسبب تكدس القمامة وجلود الأضاحي .

وأوضح عميد البلدية أنهم ساعون لحل مشكلة المكب، حيث أورد أننا بحثنا عن مكب جديد ، وطرقنا كل أبواب الملاك جنوب المدينة وللأسف أغلقت كل الأبواب ولم نجد التعاون من المواطنين ملاك هذه الأراضي .

وجدد مازق مناشدته الجهات المسؤولة بتزويدنا بالمبيدات الحشرية وسيارات الرش في أسرع وقت قبل أن تتفاقم المشكلة وتصبح كارثة بيئية لا يحمد عقباها .

ونوه إلى أنه تم التعاقد خلال الفترة الماضية مع أحد ملاك الأراضي وقمنا بحفر المكب وبدأت شركة الخدمات العامة بعملها على أكمل وجه، لكن بسبب خطأ في الإجراءات الإدارية في صك من وزارة المالية غير مقصود ، دفع صاحب المكب إلى إغلاقه على الفور .