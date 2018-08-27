أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد آمر اللواء السابع التابع للحرس الرئاسي أن قواته تقوم بما وصفها بـ” حملة تطهير للعاصمة الليبية طرابلس .

وكانت اشتباكات عنيفة بكافة أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة قد اندلعت في العاصمة طرابلس بين مايسمى اللواء السابع ، ومايعرف بكتائب طرابلس أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين الأبرياء .

وأوضح بيان اللواء السابع أن هذه العملية جاءت تلبيًة للنداءات المتكررة من القاطنين بمنطقة خلة الفرجان امتداداً إلى منطقة صلاح الدين .

وأوضح آمر اللواء في بيانه الصادر اليوم الإثنين أن هذه الحملة تأتي لتصحيح المسار للقضاء على الفوضى التي جعلت من المنطقة وكراً للفساد والتخلف ممن وصفهم بـ” المليشيات ” الجاثمة عليها .

وأكد آمر اللواء على أنهم ليسوا طلاب سلطة ومال ، ولا دعاة حرب وأن ما يقومون به فرض عليهم لإعلاء كلمة الحق وتأمين أهلهم ، مؤكداً على أنهم يسعون دائماً للم الشمل والوحدة الوطنية والحفاظ على النسيج الاجتماعي.

وكان القيادي في كتيبة ثوار طرابلس جلال الورشفاني قد قال اليوم أن قيادات اللواء السابع يحركها المال ، وأنهم قد سبق وأن طالبوا التعاون مع أمن ترهونة والعمل صفًا واحدًا لتأمين المنطقة ، مبينًا بأن أطرافآ خارجية تدخلت لمنع حدوث اتفاق بخصوص هذا التعاون.

يشار إلى أن أهالي مدينة ترهونة أصدروا بيان أكدوا فيه تأييدهم وشرعية اللواء السابع كجسم عسكري يتمتع بشرعية ممنوحة له وفق قرارا رسمي صادر من المجلس الرئاسي .