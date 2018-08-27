أخبار ليبيا 24 – خاص

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ من استخدام النيران العشوائية والأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية بالعاصمة طرابلس .

وأوضحت البعثة في بيانها اليوم الإثنين أن الجماعات المسلحة تستخدم الأسلحة الثقيلة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مما يهدد أرواح المدنيين، وتذكّر جميع الأطراف بواجبها في حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأعلنت البعثة أنها تتابع بقلق شديد الاشتباكات الجارية في طرابلس وما حولها، داعية جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية.

وتشدد البعثة على أنه يجب عدم السعي إلى تحقيق الأهداف السياسية عن طريق العنف، محذرة من أن تزايد المجموعات المسلحة والأعمال العدائية والخطاب العدائي ينذر بخطر حدوث مواجهة عسكرية واسعة النطاق.

وأكدت البعثة مجدداً دعمها لحكومة الوفاق الوطني وتدعو جميع الأطراف إلى بذل جهود جدية في سبيل توحيد مؤسسات الدولة.

ونوهت البعثة إلى أنها على أهبة الاستعداد لدعم جميع الجهود المبذولة لتهدئة الوضع وتعرض الاستفادة من مساعيها الحميدة لهذا الغرض.