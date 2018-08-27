أخبار ليبيا24- خاص

أعلن مجلس النواب اليوم الاثنين تأجيل جلسة اليوم للتصويت على قانون الاستفتاء، إلى الجلسة المقبلة التي توافق يوم ٣ سبتمبر المقبل.

وقالت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري إنه نتيجة لحضور 25 نائب فقط لجلسة اليوم للتصويت على قانون الاستفتاء والتعديل الدستوري وغياب نواب المنطقة الغربية بسبب الأحداث في طرابلس فقد تم تأجيل الجلسة إلى الاثنين المقبل 03 سبتمبر 2018.

وأضافت المسماري في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أكد أنه في حال لم يتوفر النصاب القانوني في جلسة الاثنين بعدد 120 نائب سيتم تفعيل قرار المجلس رقم (5) لسنة 2014 والاتجاه إلى الانتخابات الرئاسية مباشرة.

وأوضحت أن صالح أكد أيضًا خلال هذه الانتخابات المباشرة سيتم انتخاب رئيس الدولة المؤقت عن طريق الاقتراع العام والسري والمباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين وإحالته للمفوضية يوم 12 سبتمبر.