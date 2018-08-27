أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد مدير الإدارة العامة للبوابات والتمركزات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة عميد إدريس الريشي بأعضاء الإدارة وآمري بوابات طوق بنغازي .

وحضر الاجتماع الذي عقد أمس الأحد بمقر الإدارة في منطقة بودزيرة ضباط وضباط صف وجنود بوابة بنينا، وسيدي علي، والطلحية، والقوارشة، وقنفودة، والرجمة .

وشدد العميد إدريس الريشي على السادة الحضور على ضرورة رفع مستوى الأمن بالبوابات ونقاط التفتيش، وإعلان حالة الطوارئ فيها تحسبآ لأي طارئ .

وأكد على أهمية هذه البوابات الإلكترونية ودورها المهم في استتباب الأمن، وضبط المخالفين.

وناقش السادة الحضور توفير الإمكانيات اللازمة لتكثيف عمل البوابات وكيفية التفعيل من حيث الأجهزة والكاشفة الموجودة في البوابة، وكيفية التعامل مع المواطن للظهور في أحسن صورة .

يشار إلى أن هذا الاجتماع هو الثاني للإدارة في هذا العام منذ إعلان تفعيل الإدارة .

وكان رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله عبدالرحمن الثني افتتح في الثامن والعشرين من يوليو، عدد من البوابات الإلكترونية في مدينة بنغازي .