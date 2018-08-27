أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت البعثة الليبية للحج أنه سيبدأ تفويج أُولى الرحلات للحجاج الليبين الى المدينة المنورة غداً الثلاثاء، وستكون الأولوية لِكبار السن والحالات الحرجة، والمبتورين، وحالات الإِعاقة .

وقال المتحدث الرسمي باسم البعثة الليبية للحج عبدالقادر المصري أن الحجيج سيتوجهون الثلاثاء إلى أرض الوطن من خلال مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة .

وأوضح المصري أن أول رحلة عودة للحجيج الليبي إلى أرض الوطن ستكون في الثاني من سبتمبر المقبل، وستستمر الرحلات حتى السابع عشر من الشهر نفسه .

يذكر أنهُ قد تم تسجيل عدد 15 حالة وفاة في صفوف الحجاج الليبيين حتى تاريخه، ووجود 10 حالات مرضية تتلقى العلاج بالمستشفيات السعودية .