أخبار ليبيا 24-خاص

شكا المسؤول الإداري بلجنة وزارة الصحة الخاصة بالأورام بالمملكة الأردنية الهاشمية والتابعة لحكومة الوفاق الوطني عبد الرؤوف فراره في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 من ارتفاع تكاليف عملية زراعة النخاع لمرضى سرطان الدم”اللوكيميا” والمرضى الذين يعانون من فشل في النخاع ” التلاسيما”.

وقال فراره أن تكلفة العملية الواحدة تصل إلى مائة وخمسين ألف دولار يتوجب أن تدفع نقداً.

وبين أن اللجنة تواجهها مشكلة في معظم الأحيان في التغطية المالية مما يترتب عليه تعطل إجراء تلك العمليات المكلفة.

وبسؤاله عن القيمة المالية للصرف على علاج مرضى السرطان حتى العام الحالي قال قراره ” طبعاً ذلك يخضع للميزانية العامة للدولة فالمبلغ المخصص للعلاج بالخارج في الميزانية العامة هو 100 مليون دينار في السنة المالية ،موزع على جميع الساحات في سفارات ليبيا بالخارج ومنها الساحة الأردنية.

وأوضح المسؤول الإداري بلجنة وزارة الصحة الخاصة بالأورام أن ذلك لا يتناسب مع أعداد المرضى مما ترتب عليه التزامات وديون كبيرة على الدولة الليبية لدى المستشفيات الأردنية مثل مركز الحسين والقاردنز ومستشفى الإسراء.

واستطرد ” ما تم صرفه حتى الآن يبلغ حوالي 25 مليون دينار على عدد 2785 مريض بالأورام خلال عامي 2017 و 2018.

مذكراً بأن مرض السرطان يحتاج علاجه لمبالغ طائلة ووقت طويل قد يصل إلى أكثر من سنتين، والمريض الواحد يحتاج ما بين 70 إلى 80 ألف دولار أحياناً لإتمام علاجه.