أخبار ليبيا 24

قالت مديرية أمن طرابلس أن شخص واحد قتل وأصيب ثلاثة آخرون حتى الآن نتيجة بسبب وسقوط القذاف العشوائية على المدنين بمنطقة الخلة في الاشتباكات الواقعة في ضواحي طرابلس بين اللواء السابع المعروف بكتيبة الكانيات وكتيبة ثوار طرابلس التي يتزعمها هيثم التاجوري.

وقالت المديرية أن الاشتباكات أدت إلى وفاة عامر فرج أحمد البالغ من العمر 60سنة ، فيما أصيب بشظايا كل من مالك عامر فرج (18 سنة)، صالح على الفيل (53 سنة) و جمعة عامر فرج (11سنة).

ونبهت مديرية أمن طرابلس المواطنين في مناطق الاشتباك إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر.