أخبار ليبيا 24

أعلنت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأحد، رفع درجة التأهب والاستعداد لمواجهة احتمالية انتقال مرض الكوليرا من الجزائر إلى ليبيا وخاصة في المناطق الحدودية.

وطالبت الإدارة راصدي برنامج الإنذار المبكر وراصدي المستشفيات وفرق الاستجابة السريعة بأخذ الحيطة والحذر من الوافدين من الجزائر والتقصي عن حالتهم الصحية في حال وجود أعراض المرض لديهم.

ودعت إدارة الرصد إلى التبليغ فورًا ع أي حالة اشتباه لمرض الكوليرا تتطابق مع أعراضه، مؤكدةً أنها ستكون على تواصل تام لاستقبال البلاغات في حالات الاشتباه خلال 24 ساعة.

وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري قد أكد في تصريحات صحفية، يوم الأحد، انحصار وباء الكوليرا في 49 حالة مؤكدة.

وكردة فعل على انتشار هذا الوباء المعدي، رفعت تونس والمغرب من حالة التأهب، تحسباً لانتقاله إلى أراضيهما، وذلك بعد تسجيل وفيات وإصابات في جارتهما الجزائر.

تجدر الإشارة إلى أن الكوليرا مرض حاد يتميز بحدوث قيء مفاجئ وبراز مائي وجفاف سريع قد يؤدي إلى الوفاة، حيثُ يصل معدل الوفيات بين الحالات التي لم تعالج إلى حوالي 50 % ولكنها تكون أقل من 1 % بين الحالات التي تعالج.

هذا وتنتقل العدوى عن طريق تناول الطعام والشراب الملوث ببراز أو قيء المرضى وحاملي العدوى، ويمكن للمسببات أن تعيش فترات طويلة في الماء وتلوث الصدفيات التي يمكن أن تنقل العدوى إذا تم تناولها دون طهي جيد.