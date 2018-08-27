أخبار ليبيا 24 – خاص

نفى المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة الصاعقة عقيد ميلود الزوي تحرك قوات تابعة للقوات الخاصة باتجاه الجنوب الغربي من البلاد.

وفند الزوي الأخبار المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي اليوم الأحد ، بشأن تحرك قوات تابعة لها باتجاه الجنوب الغربي من البلاد.

وقال المتحدث باسم القوات الخاصة، في تصريح إلى وسائل إعلام محلية أن هذه الأخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلآ ، ومجرد إشاعات، مؤكدًا عدم خروج أي قوات أو فصيل أو سرايا تابعة للقوات الخاصة من معسكراتها ببنغازي، باتجاه الجنوب الغربي أو أي مدينة أخرى بليبيا.