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نفى مدير إدارة التعليم الحر في وزارة التربية والتعليم في الحكومة المؤقتة بلعيد جمعة الورفلي الإشاعات بخصوص إجراء امتحانات الثانوية لعدد 120طالب أردني.

وأفاد الورفلي أن هذا الكلام غير صحيح ومغلوط ولم يتم تلقي مبلغ 10 آلاف دولار من الطلبة، مؤكدًا أنه إلى الآن الطلاب الأردنيين حرموا من دخول امتحانات الشهادة الثانوية برغم الضغوطات وهم 86 طالب أردني وليس كما ذكر آنفاً.

وأضاف مدير إدارة التعليم الحر:”قمنا بتنفيذ القانون وعدم السماح لهم بإجراء الامتحانات علماً بان من قام بإحضارهم مدرسة خاصة “، مشددًا على أن بيع الشهادة يعني خيانة للوطن وللأخلاق.

يشار إلى أن إشاعات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ذكرت أن 120 طالب أردني حضروا لإجراء امتحانات الثانوية العامة بقيمة عشرة ألف دولار للطالب بتأشيرة دخول عمال صادرة من جالو، ولم يستطيع الوزير إيقاف الفضيحة لتدخل شخصيات رسمية مثل رئيس لجنة التعليم في مجلس النواب.