أخبار ليبيا24- خاص

هدد مدرب المنتخب الليبي لكرة القدم عادل عمروش أي لاعب لايلتحق بمعسكر المنتخب بمصر وهو ضمن القائمة المختارة بحرمانه من اللعب مع المنتخب طيلة فترة تواجده على رأس الجهاز الفني.

وأكد عمروش في تصريحات للصفحة الرسمية للاتحاد الليبي أن الالتزام واحترام المواعيد والانضباط هو أساس النجاح في أي عمل ولا يمكن أن يسمح بغير ذلك.

وتتوجه بعثة منتخب ليبيا الأول لكرة القدم اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة للدخول في معسكر تدريبي يتواصل حتى الثاني من سبتمبر المقبل وذلك ضمن استعداداته للمباراة التي ستجمعه بمستضيفه منتخب جنوب أفريقيا في الثامن من الشهر المقبل ضمن الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية 2019.