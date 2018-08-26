أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مسؤول الإعلام ببلدية بنغازي نضال الكاديكى اقتحام مجموعة مسلحة لمكتب القمامة بمنطقة قنفودة غرب بنغازي، لافتًا إلى أن المجموعة قامت بإغلاق المكب بالسواتر الترابية .

وأوضح الكاديكي أنه إلى الآن لم يعرف دواعي إغلاق المكب من قبل هذه المجموعة، ولم يعرف تبعية هذه المجموعة .

وذكر الكاديكي أن بلدية بنغازى شهدت خطة محكمة لإنهاء أزمة تكدس القمامة وقيام عميد بلدية بنغازى المستشار عبدالرحمن العبار بعقد سلسلة من الاجتماعات مع الجهات ذات الاختصاص والتي أثمرت عنها حملات أعمال نظافة مكثفة فى مختلف المناطق بالمدينة ودعمه لشركة الخدمات العامة وتعاقده مع عدة شركات نظافة .