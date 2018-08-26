أخبار ليبيا 24 – خاص

قالت رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني الدكتورة عبير أمنينة إن رئيس الحكومة المؤقتة أصدر تعليماته إلى وزير التعليم لمخاطبة عميد الجامعة الدولية لمنع عقد اجتماع مؤسسات المجتمع المدني المزمع عقده بالجامعة مساء اليوم الأحد .

وأوضحت أمنينة – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – أن مؤسسات المجتمع المدني اليوم قررت عقد اجتماعا للمطالبة بنقل تبعية مفوضية المجتمع المدني من مجلس الوزراء الي مجلس النواب السلطة العليا في ليبيا لتكون للمفوضية حرية دون سيطرة مجلس الوزراء عليها .

وتابعت أمنينة قائلة إن المجلس الرئاسي أصدر قرار بنقل مقر مفوضية المجتمع المدني إلى طرابلس بدلا من مقرها الرئيسي بنعازي، ولهذا السبب طالبنا بنقل تبعية المفوضية لمجلس النواب .

وفي نفس السياق، قام الحرس الجامعي بالجامعة الدولية بمنع الصحفيين والنشطاء من الدخول للحرم الجامعي بناء علي تعليمات عميد الجامعة الدولية دكتور محمد سعد حسب ما قاله الحرس .

وكان مجلس الوزراء قد قرر اليوم الأحد إعفاء عبير أمنينة من مهامها كرئيس لمجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني، وتعيين علي الصالحين العبيدي رئيسا لمجلس الإدارة بدلاً عنها .