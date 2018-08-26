أخبار ليبيا 24 – خاص

توفي السناتور الأميركي جون ماكين عن 81 عاماً ليلة السبت بعدما خسر معركته القاسية مع سرطان الدماغ الذي اكتشف الأطباء إصابته به العام الماضي، كما أعلن مكتبه.

وقد قرر ماكين – الذي يحظى باحترام كبير في الولايات المتحدة – التوقف مؤخراً عن تلقي علاج سرطان الدماغ، بعد إعلان العضو الجمهوري في الكونغرس تشخيص إصابته بالمرض الخبيث.

وكان السيناتور الأميركي قد زار ليبيا وبالتحديد مدينة بنغازي في شهر أبريل من العام ألفان وأحد عشر بعد انطلاق ثورة فبراير لإجراء محادثات حينها مع أعضاء المجلس الوطني الانتقالي .

وكان آخر ظهور علني لماكين داخل مبنى الكونغرس، في ديسمبر 2017، لكنه استمر في نشر عدد من التغريدات والبيانات عبر حسابه بتويتر حول مختلف القضايا التي تعرفها الولايات المتحدة.

ويعتبر ماكين أحد أبرز قادة الحزب الجمهوري خلال السنوات الأخيرة، حيث ترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2008، قبل أن يخسرها أمام مرشح الحزب الديمقراطي الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.