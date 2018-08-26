أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف الناشط والمدون الليبي “عيسى رشوان” عن تلاعب بالتقارير الخاصة بالبعثة الأممية في ليبيا بالمعلومات المؤدلجة والمعلومات غير الصحيحة بالمرة، مما أظهر البعثة بمظهر الجاهل بالحقائق البسيطة المعروفة والمتجسدة على أرض الواقع في دولة تعمل فيه البعثة .

وفي كلمة وجهها رشوان بمنشور له على صفحته الرسمية في فيسبوك إلى المبعوث الأممي غسان سلامة ونائبته السيدة ستيفاني ويليمز بشأن التلاعب في التقرير حول ليبيا .

إحاطة سابقة

وكان المبعوث الأممي قد قدم إحاطته الأخيرة إلى مجلس الأمن الدولي، عبر دائرة الفيديو من طرابلس في يوليو الماضي لمناقشة مستجدات الشأن الليبي .

وقال سلامة، خلال الأشهر الأولى من هذا العام، شهدت ليبيا هدوء نسبياً من الأعمال العسكرية، مضيفاً أن الأمم المتحدة ساعدت في ذلك، من خلال إعادة إحياء العملية السياسية، مشيراً إلى انخفاض معدل من قضوا نحبهم من جراء تبادل إطلاق النار إلى ٤ أشخاص في شهر مارس، ومايو وفي شهر إبريل.

معلومات غير صحيحة

وبين الناشط أن المبعوث الأممي سوق عبر الإعلام المحلي والدولي والرأي العالمي وصناع القرار بمعلومات غير صحيحة، عن غير قصد أو عن قصد، فالضرر قد حصل .

وقال الناشط والمدون الليبي إن هذا ما علمناه بالصدفة كرأي عام محلي، ماذا عن باقي المعلومات التي يزود بها مجلس الأمن والسلطات الأمريكية، ولجنة العقوبات الدولية في تقاريره الخاصة التي لا نطلع عليه.

على المحك

وذكر أن المواجهة قائمة الآن بين رئيس البعثة غسان سلامة ونائبته ستيفاني ويليمز ومصادر معلوماتهم في مكاتب البعثة الداخلية، فهما الآن في موقف لا يحسدون عليه أمام الرأي العربي والرأي العالمي، ومصداقيتهم على المحك، فكلاهما له تاريخ سياسي ليس بالبسيط لكي يتم التلاعب بهم بمصدر ملوث بالمعلومات المغلوطة .

تبرير

وطالب المدون الليبي من المبعوث الأممي ونائبته تقديم تبرير مقنع لهذه التصريحات غير الدقيقة، إلا إذا كانت تصريحات موجهة لهدف معين .

وكان قبل الثاني من يوليو الماضي كان اسم المبعوث الأممي الخاص غسان سلامة الاسم الطاغي في ليبيا، فهو الذي يقود مشاورات السلام هناك، لكن بعد ذلك التاريخ بيوم بدأ هذا الاسم في الأفول لفائدة الأمريكية ستيفاني وليامز التي عُينت في منصب نائب رئيس البعثة الأممية.

ويليامز في منصب جديد

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أصدر بداية الشهر الماضي قرارًا بتكليف القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز نائبًا لممثله الخاص للشؤون السياسية في ليبيا لدى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.