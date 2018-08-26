أخبار ليبيا 24 – خاص

اطلع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس علي ساسي على أعمال العمرة بالمحطة البخارية بمجمع كهرباء محطة الخمس بعد تعرضه للتلف بعد نشوب حريق بالمجمع .

وعقد ساسي عقب الجولة اجتماع مع المسوؤلين بالمجمع، وبحث سير العمل بالمحطة بصفة عامة والتجهيز لعمرة المحطة البخارية، ومتابعة سير أعمال الفك والإزالة لغرفة المفاتيح بمشروع محطة الخمس الاستعجالي التي تضررت بسبب نشوب حريق بها خلال المدة الماضية وتهيئة المبنى لأعمال تركيب المعدات الجديدة بأسرع وقت ممكن .

يشار الى أن أعمال الفك وإزالة قطع الغيار والمعدات المتضررة جراء الحريق بدأت مباشرة بعد حدوث الحريق حيث استغرقت وقتآ طويلآ لإزالتها تمهيدًا لتركيب المعدات الجديدة.

وتحرص ادارة الشركة في هذا الشأن على عودة مشروع الخمس الاستعجالي للعمل ودخوله على الشبكة للتخفيف من العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية.