أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت غرفة التحكم والإنتاج بحقل جالو”59″ أن إنتاج شركة الواحة للنفط وصل اليوم السبت إلى “324” برميل تقريبآ ، مقسمة على ثلاث حقول .

حيث ينتج حقل الواحة واحة – الذي يقع في بحر الرمال غربي بلدية تازربو – 150 ألف برميل يوميًا، بينما حقل جالو “59” – الذي يقع بالقرب من مدينة جالو – مايقارب عن “132” ألف برميل، فيما وصل إنتاج حقل السماح “42” ألف برميل يوميآ.

هذا ولايزال حقل الظهرة خارج عن الخدمة منذ هجوم داعش الإرهابي الأخير في الرابع عشر من فبراير من العام الجاري، إضافة إلى تعرضه لهجوم في السابق من التنظيم الإرهابي نفسه في الثالث عشر من فبراير من العام ألفان وخمسة عشر.

وتصدر شركة الواحة إنتاجها عن طريق ميناء السدرة بمنطقة الهلال النفطي الواقع تحت سيطرة حرس المنشات النفطية التابعة للقيادة العامة للجيش بالمنطقة الشرقية والوسطى

وتعتبر شركة الواحة للنفط أحد أكبر الشركات العاملة في مجال إستكشاف وإنتاج النفط والغاز في ليبيا ويعود تاريخ تأسيسها إلي عــــام 1955م عندما تأسست تحت اسم ( أويزس أويل إنك الليبية ) كشركة تشغيل لحساب ثلاث شركات أمريكية هي ( كونوكوفيليبس وماراثون وأميرادا ) للقيام بأعمال استكشاف وإنتاج وتصدير النفط والغاز في ليبيا .