أخبار ليبيا 24 – خاص

اختار النادي الدولي للإعلام الرياضي، الصحفي والمذيع مؤيد اسكندر سفيرآ للنادي الدولي لدى ليبيا، وجاء ذلك بعد اعتماد ممثل ليبيا من قبل اللجنة التنفيذية للنادي.

وأوضح اسكندر – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – أن هذا التكليف سيعزز من مكانة وتواجد ليبيا دوليا وإقليميا من خلال المشاركة في برامج التطوير والتأهيل والملتقيات الدولية.

وقال سفير النادي الدولي الجديد إنه بعد تحصل الصحفيين الليبيين على بطاقات العضوية ستمنح لهم – وفقاً لشروط العضوية – مزايا مهمة للصحفي المنتسب وتوفر تخفيضات من خلال الشراكة المبرمة مع بعض خطوط الطيران وعدد من الفنادق في مختلف الدول.

وأكد أن من أهداف النادي الدولي غرس ثقافة تبادل الخبرات بين الاعلاميين من مختلف دول العالم وهو ليس نظيرآ أو منافسآ للاتحادات الدولية والإقليمية ولا يتعارض مع مَن يحمل بطاقات عضوية أخرى في أي جسم إعلامي.

ودعا اسكندر في ختام حديثه الإعلاميين الليبية بضرورة الحصول على العضوية والتي ستكون متاحة لجميع الصحفيين الليبيين الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير التي حددها النادي الدولي وفقاً لنظامه الأساسي.