أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مصدر مطلع في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 أن سبب تكدس القمامة وجلود أضاحي عيد الأضحى في مدينة طبرق خلال هذه الأيام سببه خطأ إداري أدى إلى إصدار صك باسم بلدية طبرق من وزارة المالية بالحكومة المؤقتة بدلا من إصداره باسم وزارة الحكم المحلي.

وأوضح المصدر الذي نتحفظ عن ذكر اسمه أن الصك كان متفقا على تسليمه لملاك المكب قبل عيد الأضحى المبارك .

وأضاف أن محاولات بذلت لتسليم الصك في موعده برحلات بين طبرق والبيضاء للتواصل مع وزارتي المالية والحكم المحلي لإصدار الصك بصورة عاجلة ولكن عطلة عيد الأضحى حالت دون ذلك، وقام ملاك المكب باغلاقه قبل العيد بسبب عدم استلامهم للصك في موعده .

من جانبه أقر المجلس البلدي طبرق على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بحدوث الخطأ مؤكدا أنه “حريص كل الحرص على نظافة المدينة وتوفير كل الخدمات لسكانها”.

وبحسب معلومات وردت لأخبار ليبيا 24 فإن أكثر من 500 طن من القمامة تكدست في شوارع وميادين طبرق ما تسبب بانبعاث الروائح الكريهة خاصة جلود أضاحي العيد.

وقدرت المعلومات أن قرابة 100 طن يوميا تتجمع بالمدينة بعد توقف عمل شركة الخدمات العامة بسبب إغلاق المكب الرئيسي .

وتعاني بلدية طبرق من فترة بسبب عدم توفير مكبات للقمامة وعدم تمكن المجلس البلدي من التفاهم مع ملاك الأراضي والوصول إلى حل دائم لمشكلة تكدس القمامة في المدينة التي يتخذ منها مجلس النواب الليبي مقراً له .