أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني حالة النفير العام وأقصى درجات الاستعداد وأخذ الحيطة والحذر بين جميع الأجهزة الأمنية التابعة لها.

وطالبت الوزراة في بيانها اليوم الخميس من السادة المواطنين ضرورة التعاون مع رجال الأمن بالتبليغ عن أي أعمال مشبوهة أو خروقات أمنية فالأمن مسؤولية تضامنية, ولمحاربة الإرهاب لابد من توحيد الجهود والإمكانيات بين جميع أبناء الوطن.

وجاءت تعليمات الوزارة بعد الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له بوابة كعام الأمنية الواقعة بين مدينتي الخمس وزليتن، والذي أسفر عن مقل 4 من عناصر الامن وإصابة نحو 10 آخرين.

وطمأنت الوزارة المواطنين بأن الأوضاع الأمنية تحت السيطرة في المنطقة الممتدة بين مدينتي زليتن والخمس.