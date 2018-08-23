أخبار ليبيا 24 – خاص

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الهجوم الإرهابي الذي وقع في ساعات الصباح الأولي اليوم الخميس على بوابة كعام شرقي العاصمة الليبية، طرابلس.

واستهدف تنظيم داعش الإرهابي بهجوم مسلح حاجزا لقوة العمليات الخاصة التابعة لحكومة الوفاق، ما أدى إلى قتل أربعة عسكريين وإصابة سبعة آخرين على الأقل قرب زليتن .

وأضافت البعثة في بيان لها إن أعمال الإرهاب ليست سوى أعمال إجرامية ولا يمكن تبريرها لذا فان بعثة الامم المتحدة تدعو السلطات الليبية إلى إجراء تحقيق شفاف في الحادث وتقديم الجناة للعدالة من خلال محاكم عادلة .

وأعربت البعثة في بيانها عن تضامنها مع الشعب الليبي في مقاومة محاولات بث الخوف والترهيب والكراهية، مؤكدةً على التزامها بعملية سياسية بقيادة ليبية من شأنها تعزيز الوصول إلى ليبيا الموحدة وبناء الثقة والتفاهم المتبادل عبر حوار سلمي وشامل.

وتقدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، بخالص تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة دولة ليبيا ويتمنى الشفاء العاجل والتام للمصابين.