أخبار ليبيا 24 – خاص

إحبطت عناصر شرطة مركز شحات اليوم الخميس محاولة لسرقة تمثال جنائزي بعد نبش المقابر الآثرية بالمنطقة .

وقال الناطق باسم مديرية أمن شحات الملازم حسن أبو إكريم إن معلومة وردت من أحد المواطنيين بالمنطقة عن وجود تمثال جنائزي في احد ضواحي مدينة شحات .

وذكر أبو إركريم أن أفراد المركز توجهوا فورًا لعين المكان، لافتًا إلى أنه بعد البحث والتقصي تم العثور على التمثال، حيث تم توثيق اعتداءات على بعض المقابر بالجرف و الحفر هناك، وفتح محضر في الواقعة.

وأشار إلى أنه تم توثيق مسرح الجريمة، ونقل القطع الآثرية إلى مخازن المراقبة عن طريق مركز شرطة شحات .

وأكد الناطق باسم المديرية بأنه سوف تتخذ الاجراءات الرادعة ضد كل من تسول له نفسه العبث بالمواقع الاثرية بالجرف أو النبش أو البناء العشوائي.

يذكر أن مصلحة الآثار قد قامت في الفترة السابقة بإقامة العديد من ورش العمل التي تهدف إلى حماية الموروث الثقافي كانت من بينها ورشة العمل التخصصية التي استهدفت شريحة القضاة ووكلاء النيابة والخبرة القضائية و الشرطة في مارس الماضي تحت شعار (قانون حماية الاثار و المدن التاريخية بين الجمود و التطبيق) والتي كان لها الاثر الكبير في تفاعل الجهات القضائية و الأمنية مع قضايا الاثار.