أخبار ليبيا 24

تداول مدونون على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا تظهر عدداً من قادة مليشيات العاصمة طرابلس وهم يؤدون مناسك الحج لهذا العام رغم المخاطر التي تتهددهم بسبب احتمال وضع أسمائهم على قوائم الإرهاب أو اعتقالهم لما ارتكبوه من جرائم في كنف جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية المقاتلة.

وأظهرت إحدى الصور زعيم كتيبة ثوار طرابلس هيثم التاجوري عند جبل عرفة مرتدياً ملابس الإحرام مضطبعاً على الرغم من الاضطباع وهو إخراج الذراع اليمنى خارج ملابس الإحرام لا يتم إلا عند أداء طواف القدوم.

وظهر التاجوري في صورة أخرى رفقة المختفي عن الأنظار،المستشار الأمني لرئيس المجلس الرئاسي،هاشم بشر والذي شغل قبل ذلك منصب اللجنة الأمنية سابقا، رفقة المليشياوي الحامل لجواز سفر دبلوماسي محمد البكباك والمتهم في قضية خطف رئيس الوزراء السابق علي زيدان.

الغريب كان دأب عناصر المليشيات في ليبيا على استغلال مواسم الحج والعمرة للدعاء على القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، كقيام نائب هيثم التاجوري، جلال الورشفاني، في رحلة عمرة في مارس الماضي بالظهور في مقطع فيديو يدعو فيه بأن “يقصم الله ظهر المجرم حفتر”.

إذ خصص الورشفاني سبعة عشرة ثانية من وقته التعبدي ليدعو على القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر وعلى أمثاله “ممن ضيعوا ويضيعون البلاد”.