أخبار ليبيا 24 – خاص

وصلت اليوم الخميس بعثة المنتخب الليبي للناشئين في كرة السلة إلى العاصمة المالية باماكو للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية للناشئين والتي ستنطلق في الرابع والعشرين من الشهر الجاري وتستمر حتى الثاني من سبتمبر المقبل.

وكانت بعثة المنتخب الوطني قد غادرت أمس الأربعاء من العاصمة طرابلس.

وجاء تأهل المنتخب الوطني للنهائيات بفضل ما قدمه المنتخب من أداء في مباراته أمام الجزائر فى تصفيات المنطقة الإفريقية الأولي الذي أقنع به الاتحاد الافريقي لكرة السلة باتخاذ قرار ضمه إلى الفرق المتأهلة إلى نهائيات بطولة إفريقيا للناشئين .

هذا ويشرف على تدريبات المنتخب الليبي للناشئين المدرب الوطني هشام أبو الخيرات .