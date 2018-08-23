أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد المتحدث الرسمي باسم جهاز الحرس البلدي طبرق مصطفى زاكي إيصال “50” كيس دقيق لعدد “61” مخبز بنطاق بلدية طبرق لحل أزمة رغيف الخبز بالمدينة خلال أيام العيد .

وأوضح زاكي أن الجهاز أشرف على عملية توزيع مادة الدقيق من مخازن موازنة الأسعار على المخابز .

وبين أن عملية التوزيع شملت بلدية أمساعد شرقًا إلى عين الغزالة غربًا إلى الجغبوب جنوبًا .

وكشف المسؤول أن إدارة الجهاز نبهت كافة أصحاب المخابز التي استلمت مادة الدقيق أن يكون سعر بيع العشرة أرغفة بدينار واحد، مطالبًا كل المواطنين بالإبلاغ عن المخابز المخالفة .

يشار أن مدينة طبرق قد شهدت أزمة في رغيف الخبز حيث وصل سعر 3 أرغفة بدينار مخالفة للوزن والجودة المطلوبة .