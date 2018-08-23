تابعت وكالة أخبار ليبيا 24 أعمال الصيانة لفنيي ومهندسي الشركة العامة للكهرباء وهم يؤدون عملهم حتى خلال أيام العطلات الرسمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك .

ونشر مساعد مدير إدارة توزيع سهل بنغازي بالشركة العامة للكهرباء المهندس خالد عبدالقادر العقوري على صفحته الشخصية على الفيسبوك صورا لفنيي ومهندسي الشركة وهم يلبون نداء الواجب دون كلل أو ملل.

وأثني العقوري على جهود هؤلاء الأبطال الذين يسطرون أسمى معاني الإخلاص في العمل وحب الوطن.

وقال المسؤول إن فنيي التوزيع والخطوط الهوائية في محيط بنغازي ومدينة أجدابيا تراقب وتصلح أي عطل في خطوط إمداد الطاقة الكهربائية خلال أيام العيد .