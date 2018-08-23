أخبار ليبيا 24 – خاص

وصف عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة في تصريح لأخبار ليبيا 24 جلسات المجلس حول الاستفتاء على الدستور بأنها غير قانونية وغير دستورية.

وقال بعيرة ” كما نرى حاليا فإن هناك جدلا حادا وانقسامات عميقة حول كل من مسودة قانون الاستفتاء ، ومشروع مسودة الدستور الذي أصدرته هيئة صياغة الدستور، وهذه الانقسامات تزيد من عمق الأزمة الراهنة في ليبيا بمختلف أبعادها.

وأضاف “لذلك أرى شخصيا أن يتم تعديل الاتفاق السياسي بما يؤدي إلى تشكيل حكومة واحدة ، ومن ثم الذهاب إلى الانتخابات بدون استفتاء”.

وعن سبب غيابه عن حضور جلسات مجلس النواب قال بعيرة ” أرى أن ما يجري من جلسات حاليا في مجلس النواب هو غير قانوني وغير دستوري ، لأن كل هذه الجلسات يتم عقدها بدون تحقق النصاب القانوني اللازم ، ويتم من خلال ذلك تمرير قوانين وقرارات لا تكتسب الشرعية”.

وتطرق بعيرة إلى ما وصف بـ”عدم تطبيق اللائحة الداخلية” بالقول “اللائحة موجودة وتحتاج إلى تعديل ولكن الخلل يكمن في أسلوب ادارة المجلس بمختلف مكوناته”.

وعبر عن عدم رضاه على أداء مجلس النواب ” بكل تأكيد فإن أسلوب إدارة مجلس النواب به الكثير من العيوب وعلى رأسها غياب عملية التداول السلمي على السلطة في أعلى مؤسسة ديموقراطية في البلاد ، وأشياء أخرى كثيرة”.

ودعا إلى نقل مقر مجلس النواب إلى مدينة بنغازي على وجه السرعة الممكنة ، و”عدم المماطلة في ذلك كما يجري الآن” على حد وصفه.

وختم بالقول “إن عودة المجلس إلى بنغازي سوف تخلق بكل تأكيد واقعا إداريا جديدا داخل المجلس ، ويعمل على تحريك المياه الراكدة به”.