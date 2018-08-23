أخبار ليبيا 24

أعلنت مصادرة عديدة عن هوية منفذ الهجوم الذي استهدف بوابة كعام الواقعة بين مدينة زليتن والخمس صباح اليوم الخميس، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقالت المصادر أن منفذ الهجوم هو شاب ليبي يدعى علي إبراهيم الذيب من مواليد 1992 ويقيم بشارع كولومبيا الواقع في منطقة سوق الخميس في مدينة الخمس وأمه تدعى فاطمة الشربجي.

أخبار ليبيا 24 توصلت إلى أن الذيب الذي يعمل أسطى طلاء بالمدينة كان أحد أتباع الداعشي أبورمضان الشربجي وكنيته لدى التنظيم أبو محمد ويتبع للمجلس العسكري الخمس ومقبوض عليه لدى قوة الردع طرابلس، وتربطهما علاقة قرابة.

كما أرتبط الإرهابي الذيب بإرهابي أخر من نفس العائلة ويدعى عبد الرحمن الشربجي، المكنى بـ”عقاب” قتل في مواجهات بعد مطاردته في مدينة غريان.

المصادر قالت أيضاً أن منفذ هجوم كعام الدموي من المقربين من أثنين من عناصر داعش في مدينة الخمس وهما فيصل زلطوم وعلي الدالي اللذان سبق لهما القتال في صفوف داعش في سوريا.