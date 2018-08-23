أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المتحدث الرسمي باسم جهاز البلدي بطبرق مصطفى زاكي إن الجهاز أشرف على توزيع مادة الدقيق من مخازن موازنة الأسعار على مخابز المدينة لحل أزمة رغيف الخبز خلال أيام العيد .

وأضاف زاكي لـ”أخبار ليبيا24″ أنه تم التوزيع على عدد 61 مخبزًا بواقع 50 كيس لكل مخبز، وشمل التوزيع من أمساعد شرقا إلى عين الغزالة غربا إلى الجغبوب جنوبا .

وأوضح المتحدث أن جهاز الحرس البلدي أصدر تعليماته إلى كل المخابز التي استلمت مادة الدقيق على أن يكون سعر الخبز “عشرة أرغفة بدينار” ونوه إلى كل المواطنين بالإبلاغ عن المخابز المخالفة .

ولفت زاكي إلى أن جهاز الحرس البلدي أعلن عن أسماء وعناوين المخابز التي استلمت مادة الدقيق في المدينة.

يشار أن مدينة طبرق قد شهدت أزمة في رغيف الخبز حيث وصل سعر 3 أرغفة بدينار مخالفة للوزن والجودة المطلوبة .