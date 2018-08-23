أخبار ليبيا24- خاص

تتوجه بعثة المنتخب الليبي للناشئين في كرة السلة إلى العاصمة المالية باماكو اليوم الخميس للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية للناشئين والتي ستنطلق في الرابع والعشرين من الشهر الجاري وتستمر حتى الثاني من سبتمبر المقبل.

وكانت بعثة المنتخب الوطني قد غادرت أمس الأربعاء من طرابلس إلى العاصمة التونسية .

وجاء تأهل المنتخب الوطني للنهائيات بفضل ما قدمه المنتخب من أداء في مباراته أمام الجزائر فى تصفيات المنطقة الأفريقية الأولى، الذي أقنع به الاتحاد الأفريقي لكرة السلة باتخاذ قرار ضمه إلى الفرق المتأهلة إلى نهائيات بطولة أفريقيا للناشئين.

هذا ويشرف على تدريبات المنتخب الليبي للناشئين المدرب الوطني هشام أبو الخيرات .