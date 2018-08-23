أخبار ليبيا24- خاص

أكد المسؤول الإعلامي للكتيبة 276 مجحفل المنذر الخرطوش أن القوات المسلحة قامت بجولة استطلاعية في منطقة الهلال النفطي والمناطق المحيطة به لافتا إلى أن الأوضاع جيدة وتحت السيطرة.

وأوضح الخرطوش أن آمر كتيبة 152 مشاة مقدم حكيم معزب أعلمهم بأنه كان متواجد في دورية بالقرب من مركز البيضان قرب أجدابيا وأكد رصد حركة لثلاث آليات ورماية عشوائية، يعتقد أنها لمجموعة من المهربين وأن الوضع هادئ.

وأفاد المسؤول الإعلامي أن آمر الكتيبة 276 مجحفل عميد علي صالح القطعاني، وآمر عمليات إجدابيا ومنطقه خليج السدرة العسكرية عميد فوزي المنصوري، وآمر الكتيبة 120 عمليات خاصة عقيد ونيس بولعويله قاموا بجولة في منطقة الهلال النفطي.

وأشار الخرطوش إلى أن الصورة جيدة لمنطقة الهلال النفطي والمناطق المجاورة، مؤكدًا استمرار دوريات الاستطلاع لإعداد التقارير الدورية.

وتابع المسؤول الإعلامي أن نقل الأخبار بشكل عشوائي أو من غير المصدر يربك الوضع أكثر ويزرع الخوف في قلوب الكبار والصغار مشيرًا إلى أن كل شيء متوقع في هكذا أوضاع.