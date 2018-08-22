أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت الإدارة العامة للأمن المركزي بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق عن تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بتأمين طرابلس الكبرى خلال فترة عيد الأضحى المبارك .

وجاء هذا الانتشار عقب طلب وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق عميد عبد السلام عاشور لكافة الأجهزة الأمنية بأخذ الحيطة والحذر ورفع أقصي درجات الاستعداد بين المنتسبين للوزارة واتخاذ التدابير الأمنية الكفيلة بحفظ الأمن داخل الوطن .

ونشر المكتب الإعلامي بالوزارة صور توضح انتشار مكثف لأفراد الأمن المركزي في اليوم الأول للعيد والأيام التالية حول طوق العاصمة طرابلس الكبرى وداخلها تنفيذاً للخطة الأمنية الموضوعة.

ومن جهتها، ثمنت وزارة الداخلية الجهود التي تبذلها إدارة الأمن المركزي ومديريات الأمن بالمناطق والأجهزة الأخرى التي تعمل على راحة المواطن والحفاظ على أمنه وسلامته.