أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الداخلية في البحرين تعليق إصدار أي تأشيرات دخول للمواطنين القطريين، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية.

ونقلت الوكالة عن بيان الوزارة أنه “استنادا إلى بيان قطع العلاقات السياسية مع قطر في 5 يونيو من العام الماضي، وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية .. أعلنت وزارة الداخلية تعليق إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين”.

واتهمت وزارة الداخلية في البحرين دولة قطر بـ”التمادي في التصرفات العدائية” بالقول أن القرار جاء نتيجة “تمادي السلطات القطرية غير المسؤولة في التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين”

وأكد بيان الوزارة استثناء “الطلاب القطريين الذين يدرسون في البحرين … بالإضافة إلى أولئك الذين يحملون تأشيرات” سارية المفعول.

وأضافت الوزارة أن “هذه القرارات لا تستهدف الشعب القطري، ولا يمكن أن تتضرر العلاقات الأخوية بين الشعبين بالأفعال غير المسؤولة للسلطات القطرية، التي لا تراعي حقوق الدول المجاورة، ولا مبادئ القانون الدولي”.

وكانت السعودية والبحرين والإمارات ومصر قد أعلنت في 5 يوينو من العام الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر، متهمة إياها بإقامة علاقات مع إيران ودعم جماعات إرهابية.