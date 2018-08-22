أخبار ليبيا 24 – خاص

نفى مدير الإدارة العامة لصندوق الزكاة بالحكومة المؤقتة علي المسماري الأخبار المتداولة بشأن حصول الصندوق على أضاحي كهدية من دولة قطر .

وأكد المسماري – في تصريحات تلفزيونية – أن صندوق الزكاة لم يتلقى أضاحي من دولة قطر وأن ما ورد عبر قناة النبأ – التابعة للتيار الإسلامي المتشدد – غير صحيح جملة وتفصيلا .

وأوضح المسماري أنه تم استيراد سبعة آلاف رأس من الأغنام وشراؤها من أموال الدولة الليبية، ووزعت على الفقراء المقيدين بسجلات صندوق الزكاة بالحكومة المؤقتة .

يشار إلى أن قناة النبأ قد أوردت خبرا بشأن شركات محلية ليبية تلقت ثلاثون ألف أضحية كهدية من قطر وتم توزيع عشرة آلاف منها على المنطقة الشرقية عبر صندوق الزكاة وهو ما نفاه لقناة ليبيا الفضائية مدير الادارة العامة لصندوق الزكاة بالحكومة المؤقتة علي المسماري جملة وتفصيلا .

الإدارة تأكد استلام أضاحى

وفي ذات الشأن، قالت الإدارة العامة لصندوق الزكاة في بيان صدر عنها الأحد الماضي أن الخبر عار عن الصحة وأن الأضاحي التي استلمتها هي عبارة عن مساعدة من أهل الخير والبر.

وفندت الإدارة ما نشرته قنوات وصفتها بــ”المغرضة” والتي تمتهن الكذب والتزوير ومنها قناة النبأ وغيرها ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها من أن دولة قطر قامت بالتبرع للمنطقة الشرقية بأضاحي للعيد وأن صندوق الزكاة هو المشرف على توزيع هذه الأضاحي.

ونوهت الإدارة العامة لصندوق الزكاة أن مكاتب الصناديق التابعة لها قامت بتوزيع المنح الخاصة بعيد الأضحى على المستفيدين منذ أيام وذلك عبر إعطاء ثمنها نقدا وإعطاء الأضحية عينًا.

وفي سياق ليس ببعيد، أكد عميد بلدية طبرق الناجي مازق في تصريح لأخبار ليبيا 24 أنه رحب بإرسال قطر أضاحي للعيد بعد أن سألته إحدى المنظمات إن كان لديه أي اعتراض على أي دولة تدعم الشعب الليبي، فرد عليهم بأنه لا يعترض على أي دولة عربية أو إسلامية أو أجنبية تقدم مساعدات في هذه المناسبة.

وتابع “عندها سألني أحدهم: مثلا قطر؟ فقلت له لو قطر تقدم مساعدة فهي مرحب بها تقديراً لظروف الناس الصعبة للغاية. “فلا سيولة والأسعار غالية والناس ستصبح بدون أضاحي يوم العيد”. فأي دولة تقدم دعم في هذه الظروف فمرحب بها ومشكورة.

وكشف أن شحنة الأغنام من رومانيا وتبلغ 22,500 خروف لكل ليبيا تبلغ حصة طبرق منها 400 خروف.

ولفت إلى أن قطر تدخلت في الشحنة القادمة من رومانيا، مشدداً على وصولها إلى طبرق بطرق رسمية حيث دخلت الميناء وأنهى المخلص الجمركي اجراءاتها بحضور التاجر واللجنة المشكلة لاستلام الأضاحي وتم توزيعها على المنطقة من أمساعد حتى بنغازي والجغبوب ومعها كشف مرفق بحصة كل منطقة.