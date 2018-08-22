أخبار ليبيا 24 – خاص

فقد منتخب ليبيا تحت 17 عام نتيجة مباراته الافتتاحية في بطولة شمال افريقيا أمام تونس بهدف مقابل لاشئ، الأحد في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب مصطفى جنات بالمنستير .

وسجل المنتخب التونسي هدفه الوحيد في الدقيقة 88 من علامة الجزاء، وشهد اللقاء خروج مدافع المنتخب الليبي محمد زايد بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 71 .

وسيلتقي منتخبنا يوم الجمعة المقبلة في الرابع والعشرين من أغسطس على الملعب الأولمبي بسوسة نظيرة المغرب، فيما سيواجه الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من أغسطس على أرضية الملعب الأولمبي بسوسة نظيرة الجزائر .

وتعتبر هذه البطولة تأهيلية لكأس إفريقيا للأمم تحت 17 عاما (تنزانيا 2019) حيث سيتأهل صاحب الترتيب الأول إلى النهائيات.