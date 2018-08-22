أخبار ليبيا 24 – خاص

ذكرت مصادر إعلاميه سعودية أن وكيل أعمال اللاعب الليبي مؤيد اللافي رفض قرار إدارة الشباب بتحويل اللافي لبند الاستثمار.

وطالب وكيل اللافي إدارة الشباب بدفع مبلغ مالي لصالح اللاعب وإنهاء التعاقد، معتبراً أن تحويل اللاعب لبند الاستثمار يعتبر مخالفة قانونية، سيتم تصعيدها للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) .

يُذكر أن اللافي لم يسافر مع فريقه لإقامة المعسكر الإعدادي في سلوفينيا، حيث فضّلت إدارة الشباب بقاء اللافي في الرياض مع إجراء تمارين صباحية ومسائية في مقر النادي .

وأنهت إدارة نادي الشباب سلسلة تعاقداتها الأجنبية بإعلان التوقيع الرسمي مع البرازيلي صوماليا كثامن أجانب الشباب في هذا الموسم.