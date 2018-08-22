أخبار ليبيا 24 – خاص

حدد الاتحاد الليبي للكرة الطائرة يوم الموافق للخامس عشر حتى من أكتوبر المقبل موعد لانطلاق الدوري الليبي للعبة .

وأوضح اتحاد كرة الطائرة أن جميع المباريات ستكون بحضور الجمهور وسيتم تطبيق اللوائح والعقوبات الخاصة بالجمهور كما موضح بلائحة الاتحاد أو ما يتم إرساله من لجنة المسابقات العامة قبل انطلاق الدوري .

وتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين كل مجموعة تحتوي على 8 فرق, حيث وضع فريق “السويحلي” على رأس المجموعه الأولى و”الأهلي بنغازي” على رأس المجموعة الثانية .

ويقام الدوري بنظام الذهاب والإياب ويتأهل أول ثلاث فرق من كل مجموعة إلى الدوري السداسي والذي سيقام في أرض محايدة يتم الإعلان عنها لاحقا , فيما ينزل أصحاب الترتيب السابعة والثامنة من كل مجموعة إلى الدرجة الادنى .

وسيسمح لكل فريق تدعيم صفوفه بمحترفان ويمكنهم المشاركة مع الفريق في الدوري والكأس وفي أي مباراة على أن يتم الانتهاء من اجراءات تسجيلهم في المنظومة الدولية قبل السابع من يناير من العام المقبل .

وبخصوص الملاعب التي ستقام عليها الدوري، أكد الاتحاد الليبي للكرة الطائرة أنه لايعتد بأي ملعب لايتبع لشركة المنشئات الرياضية أو أي ملعب خاص بنادي .

والفرق الأربعة المتأهلة من الدوري السداسي يقام بينها تجمع رباعي من مرحلتين حيث يقام التجمع الأول بمدينة صاحب الترتيب الثاني بالسداسي فيما يقام تجمع التتويج بمدينة صاحب الترتيب الأول بالدوري السداسي, مع التأكيد بأن الفرق المتأهلة للدوري الرباعي من الدوري السداسي تدخل بدون اي نقاط فيما يتم تجميع نقاط الدوري الرباعي بالتجمعين .

وبخصوص مسابقة كأس ليبيا فستقام المنافسات بنظام المناطق ويتأهل أول كل منطقة ويقام بنيهم دوري من مرحلة واحدة فقط بمدينة طرابلس.

المجموعة الأولى :- السويحلي – النصر – الاتحاد – المروج – التصدي – اساريا -التحدي مصراتة – الأولمبي .

المجموعه الثانية :- الاهلي بنغازي – الاتحاد المصراتي – الأهلي طرابلس – الهلال – الافريقي زليتن – الجزيرة – الشروق الزنتان – صقور العلالقة .

يشار إلى أن الدوري سينطلق في الخامس عشر من أكتوبر المقبل وسيتمر حتى اللخامس عشر من مايو من العام المقبل .