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أكد مصدر مطلع من مدينة درنة أن عناصر تنظيم الدولة الإرهابية “داعش” هم من يسيطرون على منطقة المغار والمدينة القديمة وجلهم من العناصر الإرهابية.

وأفاد المصدر أن المتحدث الرسمي باسم مجلس شورى مجاهدي درنة الإرهابي، محمد المنصوري، المكني «الديسكا» بايع تنظيم “داعش” وحلق شعره “صفر”.

وأبدى المصدر استغرابه ممن كان يقول إن حفتر وتنظيم داعش الإرهابي وجهان لعملة واحدة، مؤكدًا أن مايحدث في مدينة درنة الآن يؤكد أن الجماعات الإرهابية تتحالف ضد القوات المسلحة التي تسعى للقضاء عليها وإبادتها.

وأشار المصدر إلى أن عدد من القيادات الإرهابية التابعة لما يعرف بمجلس شورى درنة المنحل هربوا بعد أن تنكروا في زي نسائي مع أخواتهم خوفا من القبض عليهم من قبل القوات المسلحة منهم المدعو عبدالغفار صالح العوكلي الذي فر إلى طرابلس، والإرهابي محمد عبدالنبي الكريمي.