أخبار ليبيا24

مع الأزمة المالية التي تمر بها ليبيا ومحاولة إقحام الجانب الليبي فيها لتقديم العون لتركيا عقب إعلان محافظ ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير إقالة مجلس إدارة المصرف الخارجي الليبي وتعيين مجلس إدارة جديد يقوده شخص مقرب للكبير تم ضبط مبلغ مالي كبير كان في طريقه إلى تركيا من مطار بنينا.

وفي هذا الخصوص أعلنت الأجهزة الأمنية في مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي نهاية الأسبوع الماضي ضبطها ثلاثة مسافرين حاولوا تهريب مبلغ مالي قدره 5 ملايين دولار إلى تركيا.

وأوضح مكتب مديرية أمن مطار بنينا، في بيان له، أن الجهات الأمنية رصدت هؤلاء الأشخاص منذ أيام وهم يحاولون تجهيز المبلغ، كما رصدت اتصالاتهم مع جهات خارج مدينة بنغازي، وهي التي قامت بتزويدهم بهذا المبلغ.

وأكد المكتب أن الأشخاص الثلاثة اعترفوا بانتمائهم لجماعة الإخوان، وبأنهم مكلفون بتهريب هذا المبلغ إلى تركيا في إطار محاولة إنقاذ اقتصادها وعملتها المتدهورة أمام الدولار.

وأشار إلى أن جماعة إسلامية في تركيا متفرعة عن إخوان ليبيا، أصدرت الأسبوع الماضي نداءً لأعضائها تحت عنوان “مؤازرة الشعب التركي في محنته الاقتصادية”، ودعت الجماعة “المقيمين في تركيا، خاصة التجار الليبيين والمسلمين عامة وأيضًا أصحاب رؤوس الأموال، إلى انتهاز الفرصة لدعم أنقرة في مواجهتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية”.

ليست الأولى

ولا تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ضبط أموال مهربة من ليبيا إلى تركيا حيث تم في مايو الماضي 2018 ضبط مهرب بحوزته 561 بطاقة فيزا في مطار بنينا الدولي وكانت وجهته تركيا.

حيث تم القبض على المهرب من قبل وحدة التحريات في مديرية أمن منفذ مطار بنينا الدولي كما وجد معه ثلاث رخص قيادة تعود لثلاثة أفراد أتراك الجنسية و هذه الرخص صادرة من ترخيص الأبيار ورخصة صادرة من ترخيص بنغازي و تم أخذ الإجراءات القانونية و جارٍ التحقيق في الواقعة.

مطار مصراتة

وفي مدينة مصراتة وفي ذات الشهر أيضًا تم إيقاف العمل في مطار المدينة بعد كشف محاولة تهريب أموال إلى تركيا لم يتم تحديدها في حينها.

وأعلنت إدارة مطار مصراتة الدولي توقف حركة الركاب والشحن الجوي وذلك بسبب تعرض الجهات الأمنية والضبطية العاملة في المطار لاعتداء من مهربين حاولوا تهريب مبلغ مالي عبر طائرة كانت متجهة إلى مدينة اسطنبول في تركيا.

أوضحت الإدارة أن أمن المطار تمكن أثناء رحلة تابعة للخطوط الأفريقية متجهة إلى اسطنبول من ضبط محاولة تهريب كمية أموال من العملة الأجنبية برفقة أحد أعضاء طاقم الطائرة.

وقالت “وأثناء ضبطه وإحالته إلى الجهات ذات الاختصاص وأثناء التحقيق وأخذ أقوال المدعو قامت مجموعة من الخارجين عن القانون بسرقة المبلغ المضبوط بالقوة من مركز الجمارك بالمطار”.

وأضافت “وعليه ومن خلال ما تقدم قررنا نحن موظفي مطار مصراتة من جهات أمنية وضبطية التوقف عن العمل إلى حين استرجاع المبلغ المسروق وإحالة المتهمين إلى القضاء”، في ذلك الوقت.

إحباط محاولة

وبالعودة إلى مطار بنينا أحبطت وحدة التحريات بمركز شرطة مطار بنينا الدولي في مارس 2018 ، محاولة تهريب أموال إلى مدينة اسطنبول التركية.

وقال مكتب الإعلام الأمني في الإدارة العامة لأمن المنافذ، إن مدير مديرية أمن منفذ مطار بنينا الدولي العقيد خالد الكاديكي، وجه لمتابعة قضية القبض على أحد مهربي الأموال خارج ليبيا، مضيفا أن وحدة التحريات ألقت القبض على المُهرّب الذي كانت وجهته اسطنبول.

وأشار المكتب إلى أنه تم ضبط مبلغ مالي يقدر بـ270 ألف يورو، و54 بطاقة “فيزا كرت”، مبينا أنه تم الانتقال بالمقبوض عليه إلى وحدة التحقيق لاستكمال الإجراءات بالخصوص.

نصف مليون يورو

كما تمكنت تحريات مديرية أمن المطار في فبراير 2018 من القبض على أحد مهربي الأموال وبحوزته أكثر من نصف مليون يورو قبل سفره إلى مدينة إسطنبول التركية.

وكشف مدير مكتب الإعلام في مديرية أمن مطار بنينا، سيف الدين العماري، أن وحدة التحريات بالتعاون مع الكاميرات بمركز شرطة مطار بنينا الدولي قبضت على أحد مهربي الأموال خارج ليبيا وبحوزته مبلغ مالي ويقدر”564،085″ يورو.

وكان العماري أكد أن التحريات أحالت المتهم إلى وحدة التحقيقات لاستكمال الإجراءات.

أموال وسبائك وبطاقات

وفي ذات الشهر فبراير 2018 ضبطت قوات الأمن في مطار بنينا أحد مهربي الأموال إلى الخارج أثناء محاولته مغادرة مطار بنينا الدولي من مدينة بنغازي متجها إلى تركيا وبحوزته 2000 دولار و900 ألف يورو وسبيكة من الذهب و 17 كرت فيزا.

وقال مدير مكتب الإعلام بمنفذ مطار بنينا سيف الدين العماري في تصريحات صحفية: إنه بناءً على تعليمات مدير مديرية أمن منفذ مطار بنينا الدولي لمكتب إعلام المديرية بمتابعة قضية القبض على أحد مهربي الأموال خارج ليبيا تم التحري عليه من قبل وحدة تحريات مركز شرطة مطار بنينا.

مطار معيتيقة

ولم يسلم أيضًا مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس من محاولة التهريب إذ تمكن العاملون في جمارك المطار في أبريل 2018 من إحباط محاولة تهريب عملة صعبة كانت بحوزة أحد المسافرين المتجهين إلى مدينة اسطنبول التركية.

وقال مصدر مطلع في هيأة الجمارك في المطار إنه تم ضبط أحد الأفراد و بحوزته حقيبة تحتوي على 914 ألف يورو، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشخص والمبلغ المضبوط.