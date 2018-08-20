أخبار ليبيا 24 – خاص

علمت وكالة أخبار ليبيا 24 أن المجلس الرئاسي بصدد إصدار قرار يمنح فيه 3 مليون يورو للأندية الأربعة المشاركة في المسابقات الإفريقية لكرة القدم خلال الفترة المقبلة وهي النصر. بطل الدوري الليبي والأهلي بنغازي الوصيف والأهلي طرابلس صاحب الترتيب الثالث في الدوري والاتحاد بطل كأس ليبيا .

والتقى رئيس مجلس الرئاسي فائز السراج بمكتبه مسؤولي أندية النصر والاتحاد والأهلي طرابلس والأهلي بنغازي وبحث عدد من المواضيع أبرزها المشاركة الإفريقية.

وستشارك ليبيا العام المقبل بأربعة اندية هي النصر والأهلي بنغازي في دوري أبطال إفريقيا والاتحاد وأهلي طرابلس في كأس الكونفدرالية ولأول مرة في تاريخ البطولات الافريقية.