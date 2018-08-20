أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس لجنة التحكيم العامة بالاتحاد الليبي عبد الحكيم الشلماني أن ملتقى حكام النخبة والذي سيشرف عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم سيقام بمدينة مصراتة في الفترة من الثامن حتى الثاني عشر من سبتمبر المقبل .

واضاف الشلماني في تصريحات صحفيه أن القائمة المعتمدة لحكام الموسم القادم واختيار حكام النخبة سيكون من خلال القائمة المقدمة من لجنة التحكيم العامة، والتي سيتم عرضها على المكتب التنفيذي في اجتماعه المقرر في بداية سبتمبر القادم.

وأشار إلى أنه سيتم من خلال الملتقى اختيار القائمة الدولية للحكام الليبيين من هلال الخبير المكلف من الفيفا، وذلك بعد اجتياز الاختبارات والكشف الطبي واختبار وكشف المنشطات واختبارات اللغة الانجليزية واختبارات اللياقة البدنية والتي سيتم اعتماد نتائجها من اللجنة الدولية المكلفة من الاتحاد الدولي.