أخبار ليبيا 24 – خاص

شهد الملعب الرئيسي بنادي النصر مراسم افتتاح مدرسة كرة القدم لتدريب واكتشاف الناشئين الموهوبين من مواليد منتصف عام 2008 تحت قيادة نجم النصر والمنتخب الوطني السابق يوسف صدقي .

وقال يوسف صدقي خلال مراسم الافتتاح السبت الماضي إن الهدف من المدرسة صقل وتنمية المهارات والمساهمة كذلك في تهيئة النشء الجديد .

وأضاف صدقي – لأخبار ليبيا 24 – سنعمل وفق معايير تربوية بالتعاون مع المؤسستين الأسرية والتعليمية.

وأقيمت مباراة استعراضية لنجوم النادي من الفئات السنية أعقبها مؤتمر صحفي لإدارة المدرسة الفنية مع أولياء الأمور والمهتمين شرح من خلالها صدقي كافة التفاصيل المتعلقة بالحدث داخل قاعة الاجتماعات الملحقة بالصالون الثقافي في المبنى للراغبين في التسجيل.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة النادي صلاح عبد الدائم أن الادارة بنادي النصر تدعم هذه الخطوة التي تأتي استمرارا لما دأبت عليه مدارس مؤسسة نادي النصر الفنية العريقة من اهتمام وتركيز على بناء قاعدة قوية للنادي .